Именно полетите с балони са превърнали Белоградчик в магнит за посетители през последните години, а страничните активности – джип сафари, приключенски пикник и игри, разходки с лодка – само допълват преживяването. Интересът расте толкова силно, че все по-трудно се намират места за настаняване въпреки появата на нови обекти. Това каза Евтим Стефанов, собственик на приключенски център в града, в предаването „Бизнес старт“ на Bloomberg TV Bulgaria с водещ Роселина Петкова.

За да отговорят на търсенето, екипът работи в две посоки: повишаване на атрактивността и увеличаване на капацитета. Това означава повече балони, обучение на нови пилоти и наземни екипи, както и организиране на фестивали, на които пристигат балони от други държави и небето над малкия град „се изпъстря с цветове. Подобни събития дават силен импулс на местната икономика и популяризират Белоградчик като целогодишна дестинация за приключения.

Регулациите при полетите с балон са строги и детайлни. Събеседникът обясни, че България прилага европейската рамка и правилата на EASA. Всяко въздухоплавателно средство подлежи на регистрация, удостоверяване на летателна годност и редовни технически прегледи на всеки 100 летателни часа или веднъж годишно – което настъпи първо.

„Нашите балони са регистрирани, с валидна летателна годност и застраховани при специализирани застрахователи“, коментира гостът, уточнявайки, че у нас подобни продукти все още не са масови. По думите му прекомерната регулация не винаги дава най-добър резултат; решаващ остава човешкият фактор – обучени хора, които знаят какво правят и могат да реагират адекватно в критична ситуация.

Стефанов подчерта ролята на екипа. Години наред са изграждали „желязно ядро“ от млади и мотивирани професионалисти, чиято работа с клиентите е пример за високи стандарти.

„Пилотът е нищо без хората на земята – те посрещат, осигуряват периметъра, помагат при вятър и при изтеглянето след кацане“, обясни гостът.

Поддръжката е постоянен процес и се извършва от лицензирана организация. Ежегодните прегледи се правят от холандски партньор, който инспектира горелки, бутилки, оборудване и самия купол; при нужда се извършват дребни ремонти, за да се гарантира надеждност.

„Хартията и застраховката сами по себе си не спасяват живот – спасяват го добрият пилот и изправната техника“, коментира гостът.

Безопасността започва с инструктаж. Според събеседника всяка група преминава през ясно обяснение на правилата: забранено е пушенето, при кацане се заема конкретна позиция, а напускането на коша става само по указание. Тези „малки и прости“ стъпки правят така, че „почти 100% от полетите минават весело и без инциденти“, отбеляза събеседникът.

По отношение на търсенето Стефанов е оптимист: хората са „жадни за приключения“, защото рутината уморява. Приключението може да е подарък, планувано изживяване или спонтанно решение – важното е човек да излиза от зоната си на комфорт.

Белоградчик, по думите му, има „огромен нереализиран потенциал“.

Районът е обграден от близо 100 кв. км скални масиви – все още диви и слабо натоварени. „Само пеша ще ви трябва седмица, за да видите половината“, обясни гостът. Развитието тепърва предстои: нужни са още места за настаняване, хранене и паркиране. Според събеседника скалите са „абсолютно уникални в световен мащаб“, а макар европейците все още да знаят малко за тях, все повече българи ги откриват – и се връщат.

