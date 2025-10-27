Мъж на 72-години загина след нападение от бик в Ракитница

Мъж на 72 години загина, след като е нападнат от бик в старозагорското село Ракитница. Това съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР в Стара Загора.

Инцидентът е станал в съботния ден около 18:30 часа в стопански двор в населеното място.

За случилото се е подала сигнал съпругата на пострадалия мъж, която заявила, че животното е било отглеждано от тях.

Местопроизшествието е посетено от полицейски екип, а по случая е образувано досъдебно производство.

През април т.г. работник в кравеферма в димитровградското село Ябълково почина след нападение от бик.