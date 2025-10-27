IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 54

Мъж на 72-години загина след нападение от бик в Ракитница

Случаят се разследва

27.10.2025 | 11:38 ч. 7
Мъж на 72-години загина след нападение от бик в Ракитница

Мъж на 72 години загина, след като е нападнат от бик в старозагорското село Ракитница. Това съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР в Стара Загора.

Инцидентът е станал в съботния ден около 18:30 часа в стопански двор в населеното място.

За случилото се е подала сигнал съпругата на пострадалия мъж, която заявила, че животното е било отглеждано от тях. 

Свързани статии

Местопроизшествието е посетено от полицейски екип, а по случая е образувано досъдебно производство.

През април т.г. работник в кравеферма в димитровградското село Ябълково почина след нападение от бик.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

мъж загина нападение бик
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem