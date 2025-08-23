Нова трагедия на пътя: 19-годишно момче самокатастрофира и загина

19-годишно момче е загинало при катастрофа между петричките села Яворница и Ключ. Инцидентът е станал около 21:15 часа.
По информация от полицията младежът, който е шофирал лекия автомобил, е изпуснал контрола на превозното средство, излязъл е от пътното платно и се е ударил в дърво, като леката кола се е преобърнала.
На мястото на катастрофата се прави оглед, като се установяват всички факти и обстоятелства около катастрофата.
Към момента от полицията не съобщават дали е установена самоличността на загиналото момче.Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.