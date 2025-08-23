Около 100 000 души е населението в Габровско, 40% от тях са пенсионери

Пет са областите в страната с най-застаряващо население. Това са Видин, Габрово, Кърджали, Кюстендил и Смолян.

Данните са на Националния статистически институт, като според тях между 40 и 50% от населението в тези региони получава пенсии.

Жителите на Габрово смятат, че основни причини за застаряването на региона са емиграцията на младите хора в чужбина и ниските заплати.

Десетилетия Жана Пенчева е работила като електротехник в Електротелферния завод в Габрово - една от някогашните емблеми на индустриалния град.

"Не че сме възрастни, има и млади хора, но те не се задържат тук, или пък - няма работа. В не толкова далечното минало е имало толкова работни места, промишленост. Тук са идвали хора от Южна България да работят, имаше голяма текстилна промишленост", спомня си тя.

Младите хора напускат страната

Според местните славата на Габрово като промишлен център е отдавна спомен, а младите хора масово емигрират в чужбина.

"Дължи се на това, че затвориха всички фабрики. Eдин пенсионер взема толкова, колкото взема един работник. Заплащането е ненормално ниско – около минималната, със 100 лв. над минималната. Емиграция голяма - Гърция, Турция, Германия, Англия", коментира Виолета Анчева.

"Младите отиват в чужбина. Габрово изгуби славата на българския Манчестър и фирмите са малки - с електроника се занимават някои фирми, има, но явно младите хора са с по-големи изисквания", смята Димитрина Стефанова.

Населението на Габровско е около 100 000 души, близо 40% от тях са пенсионери.

"Общо, мъже и жени, са 39 572-ма човека, от които мъжете са 15 970, а жените - 23 602. Лицата на 80 и повече години, на които изплащаме пенсии, са около 7500 човека", уточни директорът на РУСО в Габрово Ана Иванова.

