Украински дипломат, водил преговорите от 1994 г., предупреди Тръмп: Правиш огромна грешка!

Украинците реагираха хладно на срещата на върха в Белия дом тази седмица. В Киев има объркване и безпокойство, след като президентът на САЩ Доналд Тръмп промени позицията си, за да подкрепи руския си колега Владимир Путин, като се отказа от призивите за прекратяване на огъня и предложи Украйна да предаде територия.

Противоречивите изявления на администрацията на Тръмп относно евентуалните гаранции за сигурност предизвикват безпокойство. Депутатът Леся Василенко каза пред Sky News, че изобщо не е ясно какво имат предвид съюзниците.

„Кой ще бъде там, за да подкрепи Украйна, в случай че Русия реши да преразгледа своите империалистически планове и стратегии и в случай че искат да рестартират тази агресивна война?“, пита тя.

За много украинци има тревожно чувство на дежавю.

В Будапещенския меморандум от 1994 г. Украйна се съгласи да се откаже не от територията, а от ядрения си арсенал, наследен от Съветския съюз, в замяна на гаранции за сигурност от Русия и други сили. Те знаят как платиха огромна цена след това. Путин се оттегли от руската страна на сделката с нахлуването си в Крим през 2014 г. и отново с пълномащабната си атака преди три години и половина.

Украинският дипломат Юрий Костенко помогна за воденето на тези преговори през 90-те години. Той казва, че има опасност светът да направи същата грешка и да се довери на Владимир Путин, когато руският президент се зарича, че иска да спре убийствата. Нещо, в което Тръмп казва, че сега вярва.

„Не е вярно, не е вярно, Русия никога, никога, това са моите практики от повече от 30 години, Русия никога не спира агресивните си планове да окупира цяла Украйна и мисля, че Тръмп, ако наистина вярва на Путин, това ще бъде много голяма грешка. Тръмп, много голяма грешка.“

Преди срещата на върха в Аляска съюзниците се съгласиха, че най-добрият път към мир е да принудят Путин да спре инвазията си, като го ударят там, където е най-болезнено, с тежки санкции върху търговията му с петрол. Но Тръмп се отказа от призивите за прекратяване на огъня и оттегли заплахите да наложи тези по-строги санкции.

Украинците по улиците на Киев заявяват пред SkyNews, че биха искали да вярват в прогреса повече от всичко, но не са окуражени от това, което чуват.

Докато дипломацията се движи в неясна посока, събитията на земята и в небето над Украйна са депресиращо предсказуеми.

Русия продължава стотици атаки с дронове всяка нощ, а силите ѝ напредват на фронта.

Ако Владимир Путин наистина иска тази война да приключи, той не показва никакви признаци за това, докато украинците се страхуват, че Доналд Тръмп води съюзниците си в задънена улица на безплодната дипломация.