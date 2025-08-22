IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Зеленски: Путин разбира само от сила и натиск

Трябва да бъде оказан натиск върху Русия, за да прекрати войната, призова украинският президент

22.08.2025 | 10:30 ч. Обновена: 22.08.2025 | 11:25 ч.
Снимка: архив, БГНЕС

Украинският президент Володимир Зеленски предупреди, че руският му колега Владимир Путин разбира само от сила и натиск, предаде Укринформ.

"Трябва да бъде сложен край на тази война. Трябва да бъде оказан натиск върху Русия, за да прекрати войната", призова Зеленски в своето вечерно видеообръщение. Той се аргументира, че "руският диктатор" Путин "разбира само от сила и натиск".

Президентът на САЩ Доналд Тръмп е напълно прав, като казва, че Украйна не може да се защитава единствено чрез отбрана, заяви още Зеленски. Той призова украинските въоръжени сили да преминат в настъпление, за да окажат "натиск върху Русия".

Зеленски каза това по повод коментара на Тръмп в социалната му платформа "Трут Соушъл", че "е много трудно, ако не и невъзможно, да се спечели една война, без да бъде атакувана страната нашественик", отбелязва ДПА.

През последните дни украинската армия контраатакува в североизточната Сумска област и край важния логистичен център град Покровск в източната Донецка област, чието превземане сега е основна цел на Русия.

"Междувременно ние не забавяме темпото на дипломацията, във всичките си контакти с партньорите, за да се водят преговори - такива преговори, които наистина могат да ни доближат до мира", каза още Зеленски.
войната в Украйна Володимир Зеленски Русия Владимир Путин натиск
