Монтана с първа победа за сезона след 2:0 срещу Септември

Костадин Илиев и Борис Димитров реализираха головете

23.08.2025 | 22:45 ч. Обновена: 23.08.2025 | 23:10 ч. 0
БГНЕС

Монтана записа първа победа за сезона след 2:0 срещу Септември София в мач от 6-ия кръг на Първа лига. Костадин Илиев и Борис Димитров реализираха головете.

Домакините откриха резултата на стадион "Огоста" в Монтана в 23-ата минута. Калоян Стрински стреля в лявата греда от пряк свободен удар. Топката попадна в краката на Костадин Илиев, който се разписа при добавката.

Преди почивката Борис Димитров можеше да удвои преднината на тима си, но Янко Георгиев улови удара му.

След паузата възпитаниците на Анатоли Нанков удвоиха преднината си. Борис Димитров засече центриране във вратарското поле на Кристофър Ачеампонг.

Монтана се изкачи до 10-ото място в класирането с актив от 5 пункта. Септември София се смъкна до 15-ата позиция в подреждането с 3 точки. | БГНЕС

футбол Монтана
