ГДБОП предупреждава: Бъдете внимателни при съобщения за онлайн банкиране

Възможни са опити за измами заради въвеждането на еврото

23.08.2025 | 17:47 ч. Обновена: 23.08.2025 | 18:30 ч. 6
От ГДБОП не изключват възможността да има бъдещи опити за измами, свързани с въвеждането на еврото у нас. От дирекция Киберпрестъпност апелираха към хората да бъдат внимателни при получаване на имейли или съобщения за достъп до онлайн банкиране. Старши комисар Владимир Димитров от ГДБОП заяви пред БНР:

"Не изключваме възможността да продължат тези измамници от азиатски държави най-вече да таргетират български жертви. Точно затова апелираме към гражданите да са изключително внимателни. Всякакви съобщения, свързани с финансови разплащания, с превалутиране към евро. Огромна част от тези имейли, съобщения, комуникация са измамни. Просто те се опитват да стресират жертвата, че ще загуби парите, че няма да може да ползва това приложение, че ще бъде блокирано, ще бъде потърсена наказателна отговорност от жертвата, ако не го направи, например от някоя друга банкова европейска институция. Точно това е типичен похват за фишинг съобщения".

Това се случи Dnes

ГДБОП евро измами лев банкиране
