Беше ли изгонена Фон дер Лайен от срещата между Тръмп и евролидерите?

В социалните мрежи се разпространява слух, че председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен е била изгонена от среща с президента на САЩ Доналд Тръмп и останалите европейски лидери, докато са обсъждали мира в Украйна в Белия дом.

Според някои публикации в социалните мрежи Тръмп е каза, че възнамерява да говори "само с лидери" на срещата във Вашингтон, която се проведе на 18 август. Според други източници Тръмп е казал в очите на Фон дер Лайен, че “зрял разговор с важни хора“, преди да я помоли да изчака отвън.

До американската столица в подкрепа на Володимир Зеленски освен Урсула фон дер Лайен пътуваха още премиерът на Обединеното кралство Киър Стармър, президентът на Финландия Александър Стуб, президентът на Франция Еманюел Макрон, премиерът на Италия Джорджия Мелони, канцлерът на Германия Фридрих Мерц и генералният секретар на НАТО Марк Рюте.

Публикациите в социалните мрежи, някои от които имат над милион гледания, изглежда произхождат от десни, алтернативни медии, като Apollo News, които приписват твърдението на Омид Нурипур, член на германския Бундестаг.

Статията съдържа клип на Нурипур по германския телевизионен канал NTV, в който се казва, че Урсула фон дер Лайен е трябвало да напусне залата, защото американците са казали, че искат да разговарят само с лидери, пише Euronews.

Твърденията са се появили и в други медии с ясни позиции срещу ЕС и фон дер Лайен, които цитират репортажа на Apollo News и погрешно обвиняват председателя на Европейската комисия, че няма политическа легитимност и е получила позицията си само благодарение на Макрон.

Заместник-говорител на Европейската комисия обаче заяви, че нито едно от твърденията не е вярно.

Тя каза, че фон дер Лайен е участвала във всички срещи, по всяко време, заедно с други европейски лидери.

We have seen reporting which claims President @vonderleyen left the room temporarily during meetings with @POTUS and @ZelenskyyUA in DC on Monday. These reports are completely false. The President participated in all meetings, at all times, with the other European leaders. — Arianna Podestà (@arianna_podesta) August 20, 2025

В отговор на публикацията на Ариана Подеста в X, Нурипур коригира първоначалното си изявление, заявявайки, че е случайно споменал неверни доклади и че е било “добре и уместно“ Фон дер Лайен да присъства, представлявайки останалите държави членки на ЕС.

От офиса му съобщиха за EuroVerify, че Нурипур първоначално е имал предвид репортажи на германските медии Bild и Der Spiegel, които съобщават, че срещата е била проведена “само между лидери“, с изключение на Фон дер Лайен и Рюте от НАТО.

Нито една от медиите не е отговорила на искането на EuroVerify за коментар към момента на публикуване. Ntv обаче е публикувала собствена корекция в репортажа си относно коментарите на Нурипур.

Всъщност, кадри от срещата в Белия дом показват, че Тръмп дори размишлява на глас, че Фон дер Лайен може би е най-влиятелната от европейските лидери, събрани там, тъй като тя представлява 27 държави.

Тръмп каза, че председателят на ЕК е “някой, с когото току-що сключихме голяма сделка“, визирайки търговското и тарифно споразумение между САЩ и ЕС, подписано в края на юли.

"С всички тези държави, не знам, мисля, че може би сте по-влиятелна от всички тези хора на тази маса, не знам", каза ѝ Тръмп и продължава: "Проведохме страхотни преговори и вие сте уважавана по целия свят, така че искам да ви благодаря много, че сте тук."

"Голяма чест е да ви приветствам", каза американският президент, далеч от твърденията, че е изгонил фон дер Лайен от преговорите.