Майката на Евгений Пригожин: Той изглеждаше обречен, знаеше, че Путин ще го убие

Руският военачалник и бизнесмен Евгений Пригожин изглеждал„обречен“ след неуспешния си бунт. Той казал на майка си, че очаква да умре в дните преди катастрофата с частния си самолет.

Пригожин, основателят на прословутата наемническа група „Вагнер“, загина, когато бизнес самолетът му се разби през лятото на 2023 г., два месеца след като бойците му за кратко превзеха контрола над южния град Ростов на Дон и напреднаха към Москва в краткотраен бунт срещу руското военно ръководство.

„Когато го видях за последен път, изглеждаше обречен“, каза 85-годишната Виолета Пригожина в интервю за руското издание „Фонтанка“, спомняйки си последната среща, която е имала със сина си седмица преди смъртоносната катастрофа.

На въпроса дали е предвидил смъртта му, тя отговори: „Разбира се.“

Пригожина, в първото интервю от близък роднина на покойния лидер на „Вагнер“, каза, че властите все още не са ѝ казали какво се е случило със сина ѝ.

Западните разузнавателни агенции смятат, че Пригожин вероятно е бил убит от експлозия на борда по заповед на Владимир Путин като отмъщение за бунта му.

Пригожина, която управлява галерия, излагаща провоенно изкуство, каза, че се е опитала да разубеди сина си да тръгне към Москва, предупреждавайки го, че той е надценил степента на подкрепата си.

„Когато се видяхме преди марша, му казах: „Женя, само хора в интернет ще те подкрепят. Никой няма да тръгне с теб. Хората вече не са такива. Никой няма да излезе на площада.“

Пригожина каза, че синът ѝ е отговорил: „Не, те ще ме подкрепят.“

Краткотрайният бунт на Пригожин, започнат с няколкостотин от най-лоялните му бойци, беше предшестван от седмици на ескалиращо напрежение с руското министерство на отбраната и висшите командири, които той обвини в корупция. По това време "Вагнер" играеше ключова роля в руската офанзива срещу Украйна, като бойците на Пригожин често са използвани като ударни части при фронтални атаки по време на битки в Източна Украйна.

Въпреки че нито една от важните политически фигури не е подкрепяла бунта на Пригожин, анкетите показват, че в разгара си неговата откровена, антисистемна реторика е резонирала широко и му е спечелила значителна подкрепа сред руснаците.

Когато войските на "Вагнер" завзеха контрола над ключови военни обекти в Ростов на Дон, Пригожин беше посрещнат топло от местните жители. Но той прекрати похода на около 193 км извън Москва след серия телефонни разговори с висши руски служители и беларуския президент Александър Лукашенко, който действа като посредник.

По време на настъплението бойци на "Вагнер" свалиха боен хеликоптер Ка-52, убивайки екипажа му, и унищожиха военен самолет Ил-18.

„В крайна сметка той просто се обърна и се върна – това беше всичко“, каза Пригожина. „Той нямаше намерение да свали Путин, абсолютно не. Искаше само да се свърже с военното ръководство“, добави тя, твърдейки, че синът ѝ е спрял похода, за да избегне по-нататъшно кръвопролитие сред редовните руски войски. „Каза ми, че не може да стреля по млади момчета по време на похода си“, каза Пригожина.

След смъртта на Пригожин руските власти бързо предприеха действия, за да конфискуват обширната му бизнес империя, която се простираше далеч отвъд наемническите операции и обхващаше онлайн „ферми за ботове“, минни предприятия в Африка и огромен кетъринг бизнес – източникът на прякора му „Готвачът на Путин“.

Неговите сили „Вагнер“, които действаха предимно в цяла Африка и бяха обвинени в масови зверства, оттогава са абсорбирани в руските държавни структури и продължават да действат под името Африкански корпус.

27-годишният син на Пригожин, Павел, който се е сражавал с Вагнер в Сирия, е до голяма степен оставен настрана в борбата за власт, последвала смъртта на баща му.

През септември 2024 г. Пригожина постигна неочаквана победа в съд на ЕС, който разпореди премахването ѝ от европейския списък със санкции и инструктира Съвета на Европейския съюз да плати съдебните ѝ разноски.

Тя и внукът ѝ бяха поставени под санкции като част от по-широка акция срещу семейство Пригожин, което години наред играеше активна роля в мрежата от бизнеси на Евгений Пригожин.

В интервюто за „Фонтанка“ Пригожина се оплака, че въпреки премахването ѝ от списъка със санкции, наскоро ѝ е била отказана виза за пътуване до Хамбург, Германия, за да посети клиника.

„Вместо това сега подготвям много изложби“, каза тя, добавяйки, че една от основните творби, които в момента са изложени в галерията ѝ в Санкт Петербург, е портрет на сина ѝ в Украйна.