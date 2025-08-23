Разбиха оградата на Паметника на съветската армия

Снимка: БГНЕС 1 / 5 / 5

Металната ограда на демонтирания Паметник на съветската армия в центъра на София е премахната на места, предаде БГНЕС.

Тази сутрин Паметникът осъмна изкъртена ограда на места. Не е ясно кой и защо я е махнал. Така достъпът до монумента е свободен.

Металната ограда около Паметника на съветската армия беше сложена преди около 2 г. Тя е сложена, за да опазва останалите части на Паметника от вандалски, които още не са демонтирани.

Според решение на общинския съвет трябва да бъдат премахнати всички останали елементи около постамента.

Демонтираните части от паметника се пазят в софийското село Лозен. Цената за това е 10 000 лв. на месец.