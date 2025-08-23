IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Разбиха оградата на Паметника на съветската армия

Достъпът до него сега е свободен

23.08.2025 | 13:20 ч. Обновена: 23.08.2025 | 13:43 ч. 14
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Металната ограда на демонтирания Паметник на съветската армия в центъра на София е премахната на места, предаде БГНЕС.

Тази сутрин Паметникът осъмна изкъртена ограда на места. Не е ясно кой и защо я е махнал. Така достъпът до монумента е свободен.

Металната ограда около Паметника на съветската армия беше сложена преди около 2 г. Тя е сложена, за да опазва останалите части на Паметника от вандалски, които още не са демонтирани.

Според решение на общинския съвет трябва да бъдат премахнати всички останали елементи около постамента.

Демонтираните части от паметника се пазят в софийското село Лозен. Цената за това е 10 000 лв. на месец.

Паметника на съветската армия ограда вандалска проява
