Започват огледи и описват щетите след бурята в Северозападна България

Паднали дървета, улици като реки, накъсани жици е равносметката от вчера

23.08.2025 | 16:06 ч. Обновена: 23.08.2025 | 16:56 ч. 1

Буря връхлетя Северозападна България късно снощи и превърна улици в реки в няколко града. Започват огледи и описване на щетите. 

В лясковското село Джулюница е обявено частично бедствено положение.

Над 50 паднали дървета, накъсани жици и пропаднали пътища - такава е била ситуацията вчера там. Кметът на Джулюница също се е включил в разчистването. 

В Лом улиците бяха залети от прииждащата река. 

Ураганен вятър със силен дъжд връхлетяха Мизия. В социалните мрежи хората под видеото коментират: "Това не е Тексас, а Мизия". 

Градушка колкото лешник нанесе щети в Шуменско.

В Плевен мъж е пострадал леко, след като пилон на чадър е паднал върху него.

В Монтана дърво се е съборило върху лек автомобил. Десетки заведения на открито е трябвало да събират изпочупено оборудване.  

