Голям клон на дърво падна и уби мъж в Пловдив

78-годишният човек е седял на пейка

24.08.2025 | 11:21 ч.
Мъж на 78 години е починал в болницата снощи, където беше откаран за лечение, след като върху него падна голям клон от дърво на бул. "Марица-Север" в Пловдив, съобщиха от общината. За инцидента потвърдиха от Областната дирекция на МВР-Пловдив.  

На 23 август около 11:00 часа на тел. 112 е получен сигнал за счупил се голям клон на дърво. Клонът е паднал върху възрастния мъж, който е седял на пейка. 

Наложила се е намесата на екип от пожарната, а след това пострадалият е транспортиран с линейка в болница, за да му бъде оказана медицинска помощ. 

По данни на район „Северен” за конкретното дърво не са постъпвали сигнали. 

Екипи от кметството започват незабавна проверка и пълен оглед на дърветата в района. От общината призоваваха гражданите да подават сигнали за съмнителни или опасни дървета в районните администрации, предаде БТА.

 

Пловдив паднал клон починал мъж
