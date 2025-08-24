IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Земетресение с магнитуд 4 в Румъния на 180 км от Русе

Трусът е станал в 07:15 часа тази сутрин

24.08.2025 | 10:44 ч.
Снимка: архив, БГНЕС

Земетресение с магнитуд 4 е регистрирано тази сутрин в района на град Фокшани, Румъния, съобщиха от Националния институт по геофизика, геодезия и география (НИГГГ) при БАН.

По данни на Националния сеизмологичен център към НИГГГ-БАН земетресението е станало тази сутрин в 07:15 часа българско време.

Земният трус е с епицентър на 180 километра от град Русе, на 250 километра от град Плевен и на 460 километра от град София, информират сеизмолозите от Националния институт по геофизика, геодезия и география при БАН.

 

