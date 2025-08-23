"Донеси храна. Опознай съседа“ в София се провежда за трета година

С оживени разговори и добро настроение е изпълнена днес столичната улица „Екзарх Йосиф I” (отсечката от ул. „Г. Бенковски" до ул. „Будапеща"), където се провежда инициативата „Голямата маса“. Вкусна храна и напитки, донесени от вкъщи или закупени на място, сплотяват малки и големи, които са избрали да прекарат съботата на мястото. Музикална група свири на живо и допринася за приятната обстановка.

Инициативата е под надслов „Донеси храна. Опознай съседа“ и се провежда за трета година. Тя цели да привлече повече хора на 60-метровата маса, които да говорят помежду си, да се срещнат с приятели, да създадат нови запознанства и да си изкарат приятно. Събитието не е само за живущи в район „Оборище“, а за всички жители в София и за нейните гости.

Картофи, бургери, хлебни изделия и салати са само част от вкусните храни, които всеки може да опита. Има и любими десерти като сладолед, както и домашно приготвени напитки. На дългата маса са сложени за почерпка кутии с бисквити и плодове, донесени от посетителите.

Храна от вкъщи е донесло семейството на Сара и Васил, които за поредна година идват на Голямата маса. С тях са и двете им деца. Носим си любима храна от вкъщи, оттук си взехме кафе и сладолед, каза Васил. Много е приятно, добави той. Според него инициативата е възможност за приятна комуникация и създаване на приятелства.

Всеки път се запознаваме с много интересни хора, каза Сара. Тя посочи, че този път са донесли и хляб от местната пекарна, а на децата най-много им харесва сладоледът, който се предлага на място.

Инициативата дава възможност представители на малкия бизнес и на занаятчии да представят своите продукти.

Страхотна е инициативата и все повече хора се включват в нея, каза за БТА Дафинка, която работи в пекарна. Хлебните ни изделия са приготвени с изцяло българско брашно, опитваме се процесът да е най-естествен. Кроасани, бисквити и тартове са част от нещата, които могат да опитат включилите се в събитието хора, посочи тя.

За да пренесе настроението от Средиземноморието и да напомни за лятото, което е към своя край, един от представители на бизнеса предлага на посетители маслини и зехтин. Предлагаме зелени маслини, пълни с лимонова или портокалова кора, каза Милена Асенова. Това е прекрасна инициатива, те ни вдъхновяват да сме тук, посочи тя. Дава възможност хората да се опознаят и да прекарат време заедно, добави Асенова.

За децата има специален кът за игра. В непосредствена близост е и службата на пожарната, в която те могат да влязат, да разгледат и да научат за работата на огнеборците.

Голямата маса ще остане разположена и в очакване на нови посетители до 22:00 ч. днес.