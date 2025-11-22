IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
МС: България приветства усилията на САЩ за траен мир в Украйна

Бъдещо споразумение ще засегне сигурността на България, ЕС и Европа

22.11.2025 | 22:15 ч. 8
БГНЕС

България приветства последователните усилия на Съединените американски щати и на президента Доналд Тръмп, насочени към прекратяване на огъня и установяване на справедлив и траен мир в Украйна, заявяват от Министерския съвет (МС) на правителствената страница във "Фейсбук".

"Окончателните условия на бъдещо мирно споразумение биха засягали пряко сигурността, както на България и Европейския съюз, така и на цяла Европа. В тази връзка е необходимо да се работи в тясна координация по представения от САЩ документ, съдържащ 28 точки в търсенето на устойчив мир.

Продължаваме ангажирано да работим с нашите партньори от ЕС и САЩ с цел да гарантираме, че бъдещото мирно споразумение ще бъде спазвано коректно. Ще следим за това Украйна да получи надеждни гаранции за своята сигурност.

Република България запазва позицията си, че в XXI-ви век международно признати граници не следва да бъдат променяни със сила.

Република България е последователна в подкрепата си за Украйна от избухването на военните действия, до днес. Украинският народ единствен може да определя собственото си бъдеще и направление на развитие, както и да взима решения относно характера на всяко предложено мирно споразумение и неговото отражение върху бъдещето на украинските граждани", допълват от правителството.

Тагове:

войната в Украйна Министерски съвет Русия САЩ
