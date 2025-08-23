IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Яхта се обърна край Северния плаж в Бургас, капитанът е спасен

Заради техническа неизправност лодката е започнала да се пълни с вода

23.08.2025 | 18:22 ч. Обновена: 23.08.2025 | 20:05 ч. 5
БГНЕС

БГНЕС

Спасен е капитан на обърнала се в морето яхта край Северния плаж в Бургас. Това съобщи управителят на северната ивица Симеон Цветков.

Вероятно заради техническа неизправност лодката е започнала да се пълни с вода и това е предизвикало обръщането ѝ. Капитанът се е държал за нея и е чакал помощ, каза Цветков. За инцидент с бедстваща в морето лодка на близо 1500 м от брега, съобщил на спасителите сърфист, съобщи БНТ. Той информирал, че лодката е обърната, а капитанът е в опасност.

Незабавно е организиран екип и заедно с джет инструктор от близката водна база, който също има завършен курс за водно спасяване, е проведена акция по спасяването. Става въпрос за едноместна ветроходна яхта. Инцидентът станал преди около час, капитанът е български гражданин и е без наранявания.

Спасеният мъж е благодарил на екипа, участвал в спасителната акция, за бързата и успешна реакция. Лодката е изведена на брега с помощта на джет.

