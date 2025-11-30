Желязков: Риск е, но сме готови да работим и с удължителен бюджет

Ако консенусът е да работим с удължителен бюджет, това също е вариант, каза премиерът Росен Желязков пред БНР.

Бюджетът беше внесен от правителството – сложен проект на бюджет, приет на първо гласуване. Оттеглянето може да стане след първо гласуване само с решение на Народното събрание. Ако се започне процедурата отначало, означава решение на Министерския съвет, ново изготвяне, Национален съвет за тристранно сътрудничество и при оттегляне на настоящия проект ще загубим около два месеца само в процедури.

Това предполага да изготвим удължителен бюджет, който да се прилага за 2026 г – т. е. бюджетът за 2025 г. вече трансформиран в евро. Това е системен риск и затова нашето разбиране е, че може да стане ако правителство, синдикати и работотдатели постигнат споразумения по общите параметри.

Сега гледаме кое е субстанцията, около която трябва да се обединим, добави премиерът. В настоящия проектобюджет социалните разходи са с 12% ръст и протестите срещу бюджета са първите в историята срещу бюджет, в който има значително повишение на социалните разходи. По думите му, ако се иска повишаване на разходите и намаляване на приходите, трябва да се каже какво ще се прави с дефицита. Протестите не са социални протести, не са като онези през 1996, през 2013 г. и други от новата ни българска история, когато очакванията са били да има повече социална защита.

Когато подготвяхме този проект си давахме сметка, че трябва да има повече разходи към групите, които имат нужда от повече защита. В него има мерки, които гневят голяма част от активните социални групи, каза още Желязков. Протестите обединиха доста необединими групи, хора, протестиращи срещу еврото, протестиращи за повече либералност, за повече консерватизъм, за системни и антисистемни политики, има и поколенчески разминавания – протест на младите, които са типичиният генерационен изблик срещу статуквото и консервативното, допълни Желязков.