Общински съветник: София не е готова за въвеждане на еврото

“След публикувания обобщен доклад на работната група за адаптация на нормативната уредба на София към въвеждане на еврото, можем със съжаление да заключим, че София не е готова за въвеждането на еврото”, каза пред журналисти общинският съветник от “Спаси София“ Гергин Борисов.

Той добави, работната група се е позовала на грешен текст от Закона за въвеждане на еврото, използвайки "абсолютно грешна методология“.

“Народното събрание беше много ясно какво е домашното, което всяка община трябваше да свърши. От 1 януари, когато левът престане да съществува в правния мир, един гражданин или служител на администрацията, който отвори какъвто и да е нормативен текст, трябва да вижда всички стойности в евро”, коментира Борисов.

Христо Копаранов, също от “Спаси София” също отправи критика по отношение на въвеждането на единната европейска валута. Той каза, че законът за еврото задължава държавните и общински органи така да променят нормативните актове, че да осигурят прилагането на закона.

По инициатива на Гергин Борисов преди месеци започнаха разговори в Столичния общински съвет за нуждата от работна група, която да прегледа всички общински наредби и да прецени по какъв начин да превалутира, заяви и председателят на групата на “Спаси София“ в СОС Борис Бонев. По думите му, целта е “неправилните числа“ да бъдат лесно закръглени в полза на потребителя. Според Бонев обаче не се е подходило правилно към процеса. От “Спаси София“ се надяват работната група да вземе предвид техните забележки.

Борис Бонев и колегите му обявиха, че ще очакват кметът и екипът му да довършат процеса и по смяна на банката, която обслужва Столичната община. “Подкрепяме кмета за това, че прие оставката на заместник-кмета по финансите Иван Василев, каза Бонев и коментира, че начинът, по който е действал Василев, е бил "нескопосан".

“Банковият сектор е чувствителен и обича тишината”, каза Бонев.