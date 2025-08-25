IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Всяко трето село в Павликенско е на воден режим

Водата от само 12 обществени чешми е годна за пиене

25.08.2025 | 11:53 ч. Обновена: 25.08.2025 | 12:04 ч. 0
БГНЕС

БГНЕС

В община Павликени всяко трето село е на воден режим. По поръчка на местната власт беше изследвана водата в 44 обществени чешми. Aнализите показват, че само в 12 от чешмите водата е годна за пиене.

Пускането на напоителните канали от язовир "Александър Стамболийски" реши частично проблема с липсата на вода в няколко павликенски села. На воден режим продължават да са Недан, Лесичери, Горна и Долна Липница, Батак и Димча.

По поръчка на Община Павликени в акредитирана лаборатория бяха направени изследвания на качествата на водата във всички 44 обществени чешми в населените места, като негодна годна за пиене е водата в 32 от тях.

Химичният и микробиологичен анализ на водата показват, че двете селски чешми в Батак са с отлични показатели и водата от тях може безпроблемно да се ползва от местните хора, съобщава БНР.

Годна е водата и от двете чешми в другото засегнато от безводието село Горна Липница.

В село Димча водата е добра от Джамийската чешма и от тази до гробищата.

На чешмите се поставят надписи, указващи дали водата е годна, или негодна за пиене, поясниха от общината.

