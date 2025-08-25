IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Злато и сребро: Блестящо представяне на младите ни астрономи в Индия

България участва вече 14 години в тази олимпиада

25.08.2025 | 15:35 ч. Обновена: 25.08.2025 | 17:05 ч. 0

Блестящо представяне на българските ученици на Международната олимпиада по астрономия и астрофизика в Индия. Те спечелиха 3 златни и един сребърен медала. 

"Тази олимпиада беше много силна, в Полша мислехме че е била най-силната олимпиада, сега беше много добре организирана и най-богатата. Задачите бяха очаквани, предвид формата - груповото състезание беше най-хубаво, въпреки че не участва в класирането", сподели сребърната медалистка Лора Лукманова в студиото на "България сутрин".

България участва вече 14 години в тази олимпиада, но досега не е имало година, в която да спечелим 3 златни медала.

"Самото награждаване беше много емоционален момент, когато учениците разбраха, че имат три златни медала. Изключително съм доволен.
Теоретичният тур е най-труден, организаторите не очакваха 100% успеваемост да постигне някой, важно е да се разпредели правилно времето. Правехме пробни олимпиади. Давахме съвети на какво да се наблегне, има капани за губене на време с малко точки", каза Никола Каравасилев от Съюза на астрономите в България, който е ръководител на отбора. 

Част от състезанието е бил анализ на данни, имало е и изследване на някакво явление - един изключително продължителен тур.

"В Мумбай нямаше опция да се наблюдава с телескоп небето, бяхме по времето на мусоните, учениците наблюдаваха изкуствено небе", поясни Каравасилев в ефира на Bulgaria ON AIR.

Лора Лукманова завърши тази година 12 клас, ще продължи обучението си в България - ще учи физика.

Никола Каравасилев се подготвя с една от златните медалистки за участието ѝ в европейски конкурс за млади учени.

Гледайте целия разговор във видеото.

Bulgaria ON AIR олимпиада физика медали
