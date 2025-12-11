Датската разузнавателна агенция разглежда САЩ като потенциален проблем за сигурността

Датска разузнавателна агенция за първи път определи САЩ като потенциален риск за сигурността, сигнализирайки за промяна в гледната точка на скандинавската страна за нейния близък съюзник на фона на геополитическите търкания около Гренландия, пише Bloomberg.

Датската служба за военно разузнаване - една от двете ключови шпионски агенции в скандинавската държава - заяви, че САЩ все повече приоритизират собствените си интереси и „сега използват икономическата и технологичната си сила като инструмент на власт, също и спрямо съюзници и партньори“, според разузнавателната ѝ перспектива за 2025 г.

Това също така подчерта нарастващия интерес на САЩ към Гренландия,

територия на датското кралство, в резултат на засиленото съперничество между великите сили в Арктика.

Годишната оценка на заплахата от DDIS следва многократните намеквания на Доналд Тръмп, че би искал да поеме контрол над Гренландия, което предизвика дипломатическо напрежение между Копенхаген и Вашингтон. Президентът на САЩ също не изключи възможността за завземане на арктическия остров с помощта на военна сила.

Свързани статии За датската армия заплахата за Гренландия не е Тръмп, а Русия

„Съединените щати използват икономическа мощ, включително заплахи за високи мита, за да наложат волята си и вече не изключват употребата на военна сила, дори срещу съюзници“, заяви агенцията.

Въпреки това, Русия и Китай се разглеждат като основните рискове, според агенцията, като се посочва, че цялостната среда на заплахи, пред която е изправена Дания, е „станала по-сериозна“. Несигурността относно ролята на САЩ като гарант за сигурността на Европа ще увеличи готовността на Русия да засили хибридните си атаки срещу Организацията на Северноатлантическия договор, докато използването на икономически и военен лост от Китай продължава да оспорва западното влияние, се казва още в изявлението.

„Регионът на Балтийско море е зоната, където има най-голям риск Русия да използва военна сила срещу НАТО“, заяви агенцията.