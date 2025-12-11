IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Протестът не е за надделяването на една или друга партия, а е срещу фасадната демокрация

Това заяви психологът д-р Любомир Канов

11.12.2025 | 00:08 ч. Обновена: 11.12.2025 | 00:08 ч. 1

Само улицата може да съсече възела, който политиците не могат да развържат. Това не е протест с конкретна цел. Той започна заради бюджета. Хората не искат просто да се махне това правителство, а нов обществен договор. Така политикът и общественик Едвин Сугарев коментира в студиото на "Денят ON AIR" общественото недоволство, което залива страната от седмици.

Психологът д-р Любомир Канов заяви, че протестът не е за надделяването на една или друга партия, а е срещу една фасадна демокрация, която трябва да падне.

"Същинският въпрос е как да бъде свалено безобразието, фасадата е паднала. Тези хора на площада искат това да свърши, надявам се това да е ясно и за Борисов", каза психологът.

