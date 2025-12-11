Протестът не е за надделяването на една или друга партия, а е срещу фасадната демокрация

https://www.bgonair.bg/a/28-denqt-on-air/403534-pri-ostavka-i-novi-izbori-kakva-e-naglasata-na-protestirashtite-kam-rumen-radev

Само улицата може да съсече възела, който политиците не могат да развържат. Това не е протест с конкретна цел. Той започна заради бюджета. Хората не искат просто да се махне това правителство, а нов обществен договор. Така политикът и общественик Едвин Сугарев коментира в студиото на "Денят ON AIR" общественото недоволство, което залива страната от седмици.

Психологът д-р Любомир Канов заяви, че протестът не е за надделяването на една или друга партия, а е срещу една фасадна демокрация, която трябва да падне.

"Същинският въпрос е как да бъде свалено безобразието, фасадата е паднала. Тези хора на площада искат това да свърши, надявам се това да е ясно и за Борисов", каза психологът.

