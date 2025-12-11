IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Мадона разгорещи страстите по къса рокля

Показа топ форма

11.12.2025 | 00:45 ч. 0
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Мадона показа, че става по-секси с възрастта. Преди дни 67-годишната певица публикува в Instagram серия кадри, с които определено предизвика вниманието.

Звездата позира по мини рокля и подпали социалната мрежа. Виждаме, че тя е по бял корсет, а надолу е в парсковено розово. Носи и бели оперни ръкавици, държи пухесто розово палто. На някои от кадрите изпълнителката е с очила, а и е с пусната коса и лъскави обувки в синьо. На някои снимки Мадона е заела провокативни пози.

Тя изглежда изкушаващо и събра много комплименти от феновете.

звезди Мадона секси снимки
