Столичната община трябва да има споразумение с нова банка през септември

Столичният общински съвет даде единодушно зелена светлина на кмета Васил Терзиев за избор на нова банка, в която София да държи парите си.

"Заложихме сериозни критерии за избор на банка, съобразяваме се с кредитния рейтинг, да са под директен надзор на ЕЦБ, това е част от методиката за оценка. Има и неколичествени измерители, колко бързо ще може да се направи миграцията към новата банка", заяви общинският съветник от ПП-ДБ Бойко Димитров в студиото на "България сутрин".

Част от финансовите критерии са свързани с таксите за обслужване и превалутиране.

Общинският съветник от ГЕРБ-СДС Димитър Вучев вижда опит за замаскиране на проблеми в общината с извеждането на темета за смяната на обслужващата банка.

"Нито една от четирите поканени банки не е лоша. Въпросът е защо се стига дотам, че се налага изобщо теми като тази да бъдат повдигани в този деликатен момент на прага на Еврозоната. Имаше ужасяваща атака от трибуната на общинския съвет срещу една търговска банка в страната. Това беше неприемливо, дори незаконосъобразно. Защото районните кметове не се оплакваха от Общинска банка, очевидно обслужването не е толкова голям проблем", подчерта Вучев.

Очакванията му са да няма рискове при преминаването към новата обслужваща банка, тъй като и настоящата е дала заявка да съдейства за процеса.

Би трябвало Столичната община да има споразумение с нова банка още през септември.

Има ли криза със заместниците на Терзиев

В ефира на Bulgaria ON AIR Вучев изрази опасенията си, че кметът Васил Терзиев ще остане без заместници и няма да успее да изкара пълния си мандат.

"Виждаме отиващ си зам.-кмет по финансите. Не знам как Терзиев ще изкара мандата си, предвид че зам.-кметовете капят като листа... При липса на титуляри, този ресор се управлява лично от кмета", каза общинският съветник от ГЕРБ-СДС.

Колегата му в СОС Бойко Димитров успокои, че скоро кметът Терзиев ще запълни вакантните места.

Бюджетът на София

Общинските съветници са категорични, че през есента предстои актуализация на бюджета на София.

"Поехме ангажимент, че ще подкрепим такава актуализация при ясни ангажименти да получим цялата налична информация", уточни общинският съветник от ГЕРБ-СДС.

От своя страна Бойко Димитров изтъкна, че приходите са повече от миналогодишните, но по-малко от заложените в бюджета.

"Събират се повече постъпления, бяха заложени още по-сериозни прогнозни приходи, които няма да бъдат изпълнени", убеден е Димитров.

И двамата общински съветници са на едно мнение - проблем в София с влизането в Еврозоната няма да има.

"Освен "Спаси София" останалите групи по тази тема нямат съображения. Доверихме се на администрацията като предложения, на 1 януари ще се поздравим с преминаването към еврото по един плавен начин", каза Димитър Вучев от ГЕРБ-СДС.