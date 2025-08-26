Пътят на актрисата Иоанна-Микаела към телевизията и времето

В студиото на "България сутрин" гостува една млада дама, която вече е позната на зрителите като новия глас и лице на прогнозата за времето – Иоанна-Микаела Димитрова.

Усмихната, артистична и изпълнена с енергия тя разказа повече за своя път до телевизията и за това какво стои зад вълнуващата роля на водещ на прогнозата за времето.

"Аз съм актриса. Завършила съм актьорство за куклен театър в НАТФИЗ. Бях в класа на професор Румен Рачев и доцент Боряна Георгиева. Покрай актьорската ми професия винаги съм се интересувала и от телевизията. Учила съм в 22-ро СEУ в София. Имахме клуб по журналистика. Чавдар Стойчевски, известен български журналист, тогава ни беше преподавател в клуба. Той ни въвеждаше в тази работа – разхождаше ни в различни телевизии, в студията, правихме репортажи. Тогава всъщност се запалих по тази работа", сподели Димитрова пред Bulgaria ON AIR.

Тя признава, че в студиото винаги има известно притеснение – особено при първите прогнози, когато трябва едновременно да следи текста, картите зад гърба си, кадъра и динамиката на ефира. Но както на сцената, така и пред камерата, Димитрова влиза в роля – ролята на човек, който представя времето по най-достъпен начин за зрителите.

За себе си казва, че изкуството е част от живота ѝ и винаги ще бъде. Вижда го като движеща сила и е убедена, че то не може да изчезне от света.

А що се отнася до времето – тя сподели, че въпреки прохладното начало на седмицата, към края можем да очакваме повече слънце и сухи дни. И както самата тя каза - малко дъжд понякога е добре дошъл, за да разхлади летните горещини.

Гледайте целия разговор във видеото.