Вашите сигнали: Опасни кръстовища, интензивен трафик, катастрофи

Сред пристигналите сигнали в платформата на Helpbook.info получихме молба към АПИ за обезопасяване и в двете посоки на пътен възел (кръстовище) „село Антон“, намиращ се на републикански път I-6 (София – Бургас) за ограничаване на скоростта на движещите се по него МПС чрез поставяне на пътни знаци и трайни наземни ограничители. Кръстовището обхваща отбивките за селото, както за северната, така и за южната му част.

„Към момента от западната страна на кръстовището в посока София – Бургас има ограничителен знак, който се игнорира от шофиращите. Същият е поставен твърде близо до кръстовището, ниско монтиран и невидим при наличие на паркирани коли пред него. Дори и да е добре ситуиран, той изобщо не би спрял бясното изпреварване в участъка на кръстовището в посока Бургас поради правия участък и наличието на две платна с прекъсната линия.

От източната страна на кръстовището в посока Бургас – София изобщо няма ограничителен знак.

Основанието за описаната по-горе молба е интензивният трафик от автомобили, тежкотоварни камиони, автобуси, високоскоростни мотоциклети, които винаги навлизат в този опасен участък с превишена скорост. Непрекъснато се наблюдава и неправомерно изпреварване в посока София въпреки непрекъснатата линия.

В рамките на една година станах свидетел на две тежки катастрофи в участъка на кръстовището. Никакви пътни мерки не бяха взети, никакви пътни предупреждения не бяха поставени. Никакви ограничителни вертикални или хоризонтални знаци, никакви знаци „Внимание, опасен участък!“ или подобни не бяха монтирани.

Не съм сигурна как административно е обособена северната зона на селото, намираща се над пътя и дали е възможно да се постави същото ограничение на скоростта, както при движение в населено място, но при всички случаи, това е жилищна зона и през цитираното кръстовище непрекъснато преминават хора, много от тях деца, пеша или на електрически тротинетки, скутери, триколки, колоездачи, каруци, селскостопански животни. Има коне и крави, които пасат покрай пътя.“ (целият сигнал - тук)

Получихме уверения, че ще бъде разгледан от експертите и ще се предприемат необходимите действия по друг сигнал, а именно за липсваща мантинела след претърпяно ПТП на входа на Карнобат, където според очевидци редовно стават катастрофи.

