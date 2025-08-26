IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 102

Пипнаха 3 т старо месо в транжорна в Плевен, подготвено за търговската мрежа

Било с изтекъл срок на годност, партидите без етикети и маркировка

26.08.2025 | 19:02 ч. Обновена: 26.08.2025 | 20:14 ч. 25
БГНЕС

БГНЕС

Откриха близо над 3 тона старо месо в транжорна в Плевен. Част от стоката била подготвена за пласиране в търговската мрежа.

На 25 август в Плевен бе проведена съвместна акция на служители от Сектор "Противодействие на икономическата престъпност" при ОДМВР-Плевен, Областната дирекция по безопасност на храните и Дирекция "Инспекция по труда". Целта - контрол върху спазването на изискванията на Закона за храните.

Около 09:30 ч. инспекторите извършили проверка в транжорна, стопанисвана от 37-годишна жителка на Плевен. В хладилни камери са установени около 3400 кг продукти от животински произход с изтекъл срок на годност, както и партиди без етикети и идентификационна маркировка. 

Служителите на ОДБХ - Плевен съставили констативни протоколи и предстои предприемане на административно-наказателни мерки по Закона за храните. Проверките ще продължат съвместно с Дирекция "Инспекция по труда".

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

месо Плевен БАБХ
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem