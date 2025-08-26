Пипнаха 3 т старо месо в транжорна в Плевен, подготвено за търговската мрежа

Откриха близо над 3 тона старо месо в транжорна в Плевен. Част от стоката била подготвена за пласиране в търговската мрежа.

На 25 август в Плевен бе проведена съвместна акция на служители от Сектор "Противодействие на икономическата престъпност" при ОДМВР-Плевен, Областната дирекция по безопасност на храните и Дирекция "Инспекция по труда". Целта - контрол върху спазването на изискванията на Закона за храните.

Около 09:30 ч. инспекторите извършили проверка в транжорна, стопанисвана от 37-годишна жителка на Плевен. В хладилни камери са установени около 3400 кг продукти от животински произход с изтекъл срок на годност, както и партиди без етикети и идентификационна маркировка.

Служителите на ОДБХ - Плевен съставили констативни протоколи и предстои предприемане на административно-наказателни мерки по Закона за храните. Проверките ще продължат съвместно с Дирекция "Инспекция по труда".