Ревизоро: 30 милиарда лева са нужни, за да се подмени остарялата ВиК мрежа в България

За пълна подмяна на остарялата ВиК инфраструктура в България са нужни около 30 милиарда лева – сума, която държавата едва ли ще намери в обозримо бъдеще.

"Изведнъж държавата се разбърза. Да, срещу мен извадиха един милион души да ме плюят, за да обезличат това, което казвам, но в Плевен хората се вдигнаха не заради предаването, а заради това момче, което ги организира там. Те видяха, дойде им до гуша. Лично аз бях на последния протест… Хората са достигнали предел на търпение, който е много висок – явно са се напатили", коментира бившият министър на околната среда и водите Емил Димитров – Ревизоро в студиото на "Денят ON AIR".

Той е категоричен, че местните власти и различни правителства години наред не са обръщали внимание на собствената си ВиК мрежа, докато ситуацията не е станала нетърпима. Димитров обясни, че при изграждането на газопроводи отпадъците от сондажите не са били извозвани по правилата, а заровени под земята, и показа снимки в студиото на Bulgaria ON AIR.

"Това е един багер, който намери бентонита на два метра под земята, заровен. Когато се правеше трасето, всичко това трябваше да се откара по специална процедура и в определени места за депониране. Те обаче са го заровили под земята, за да спестят 30–40 милиона. Аз, когато ги намерих – всички тези неща, а то беше именно заради замърсяването на водата в Плевен – казах: "Моята държава ви е платила да направите газопровод, не ви е платила да цапате държавата ми", заяви Димитров.

По думите му държавата е реагирала едва когато кризата е станала публична и вече не е можела да бъде прикривана. Въпреки това, според него, предлаганите решения са половинчати – говори се за бъдещи сондажи, за временни комисии и за дългосрочни планове до 2070 г., докато на хората в Плевен им е нужна вода "тук и сега".

"30 милиарда лева са нужни, за да се подмени остарялата ВиК мрежа в България. Това звучи като сума, която вие ще се пенсионирате, преди да бъде осигурена. Разбира се, че трябва да се влагат средства, но засега те само пускат идеи. Дори за самия Плевен не дават пари – казват, че средства, предвидени за други проекти в града, ще бъдат пренасочени за вода", посочи Ревизоро.

Димитров припомни, че загубите на вода са огромни – както от течове и амортизирани тръби, така и от кражби и неплатени сметки. Той посочи и още един проблем – липсата на визия за използване на съществуващи водоизточници и съоръжения. По думите му дори тръби и помпени станции, които някога са били изграждани за напоителни системи, днес са изоставени или нарязани за скрап.