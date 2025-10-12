IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Русия атакува енергийната инфраструктура на Одеска област

Нападенията са станали тази нощ, ранена е жена

12.10.2025 | 13:00 ч.
Енергийната и гражданската инфраструктура на Одеска област бе отново атакувана през изтеклата нощ, ранена е една жена, съобщи председателят на Одеската областна военна администрация Олег Кипер в приложението "Телеграм".

"В нощта на 12 октомври южната част на Одеска област (Белгородднестровски и Измаилски район) бе подложена на поредна атака с дронове. Въпреки активните действия на противовъздушната отбрана, която свали повечето вражески дронове, имаше удари по гражданската и енергийната инфраструктура", написа Кипер.

По негова информация повредени са обект на газовата инфраструктура и стопанска постройка. Възникналите пожари бързо са били потушени от аварийните екипи.

За съжаление, ранена е една жена, родена през 1991 г., която е откарана в болница с множество наранявания от различна степен, добави Кипер.

Засегнати са също така обект на енергийната инфраструктура, както и сградата на районна държавна  военна администрация, информира още областният управител.

По информация на местните канали в "Телеграм" в резултат на нощната атака няма електроснабдяване в град Белгород Днестровски. Енергетиците обещават към 20:00 часа тази вечер електроснабдяването там да бъде възстановено.

русия украйна война
