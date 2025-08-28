Две момчета за свободата в работата и сноуборда

Свободата да се спуснеш по планински склон е като танц с гравитацията – в този миг всичко зависи от твоя баланс. Това усещане добре познават Владислав и Калоян – двамата споделят страстта към сноуборда, но също така и към търсенето на предизвикателства и нови хоризонти. За тях планината е урок по смелост и постоянство, а професионалният им път – възможност да разгърнат своето любопитство и идеи.

Владислав и Калоян са част от миналогодишното издание на стажантската програма Hub by Yettel, която вече десет години дава шанс на млади професионалисти да работят по реални проекти в динамична корпоративна среда. Програмата продължава цяла година – време, в което участниците навлизат в дълбочина в бизнес процесите на компанията и развиват ключови умения за бъдещото им развитие с помощта на опитен ментор.

В тазгодишното си издание Hub by Yettel открива позиции в над 10 стратегически направления, сред които AI, IT операции, анализ на данни, мрежови технологии, дигитален маркетинг и други. Мястото за кандидатстване е тук, а крайният срок е 10 септември.

Киберсигурността като компас към дома

Владислав заминава за Канада с родителите си, когато е едва шестгодишен, и прекарва там петнадесет години. Любопитството му към технологиите се появява още в детството – програмира Лего роботи и така прави първите си крачки в света на компютрите. Логичната следваща стъпка е да избере „Компютърни науки“ в Карлтънския университет, където още по време на следването започва първия си стаж като разработчик в канадска компания.

Въпреки че прекарва по-голямата част от живота си в чужбина, Владислав решава да се върне в България – за да бъде по-близо до баба и дядо си и да опознае по-добре родината. Убеден е, че и тук IT секторът предлага достатъчно възможности за развитие – и не греши. Открива призванието си в киберсигурността, когато започва стаж в отдела по „Информационна сигурност“ на Yettel.

Днес Владислав работи по проекти, свързани със защитата на данни и надеждната работа на системите в компанията – отговорна роля, която му носи удовлетворение и усещане за смисъл. „Киберсигурността ме вълнува, защото непрекъснато се развива и играе ключова роля в защитата на данните на хора и бизнеси. Мечтая да изградя успешна кариера в тази сфера и да допринеса за по-безопасен дигитален свят“, споделя той.



Владислав Тодоров

Изкуството да разбираш езика на числата

Докато Владислав сбъдва мечтите си в сферата на технологиите, пътят на Калоян го отвежда към анализа на данни. Той завършва бакалавър по Международен бизнес мениджмънт във Висше училище по мениджмънт по одобрена програма от Cardiff Metropolitan University, а днес продължава образованието си с магистратура по Бизнес администрация. Изборът на тези специалности не е случаен – Калоян винаги е вярвал, че разбирането на бизнеса в дълбочина и умението да тълкуваш данните вървят ръка за ръка. Като стажант в екипа по „Управление на представянето“ в Yettel, той има възможност да съчетае академичните знания с реалната практика. Именно там числата се превръщат в прогнози и изводи за това как компанията се представя спрямо целите си – а за Калоян това е най-ценният урок по бизнес досега.

В развитието му ключова роля играе и неговият ментор, който му помага да преминава през новите задачи със спокойствие и увереност, като му повтаря „Спокойно, ще се научиш“. „Най-важното, което ми дава като пример, е, че каквито и предизвикателства да срещна, нещата ще се получат с търпение и екипна работа“, допълва Калоян.



Калоян Пенев

Уроците на планината

И въпреки че професионалните им пътища изглеждат различни – единият в технологиите, другият в анализа на данни – Владислав и Калоян намират обща дестинация не само в Hub by Yettel, но и в планината, където страстта към зимните спортове ги учи на смелост и ги вдъхновява. Владислав се запалва по сноуборда още като дете в Канада и мечтае един ден да се спусне по пистите на японския остров Хокайдо, прочут с невероятните си гледки. Калоян пък е любител на българските планини и курорти, като дори посвещава дипломната си работа на факторите, които влияят върху избора на хората къде да практикуват зимни спортове – от дължината на трасетата и локацията на курорта до качеството на снега и климатичните условия.

И за двамата планината е място за свобода, адреналин и презареждане – усещане, което пренасят и в професионалния си път в Yettel, където всяко предизвикателство е стъпка към следващия връх.