Директорката на НАП - Велико Търново потрошила автомобил на доставчик пред дома си

Хрисимира Витанова най-вероятно ще бъде обвинена в хулиганство

28.08.2025 | 20:00 ч. Обновена: 28.08.2025 | 20:45 ч.
БГНЕС

БГНЕС

Директорката на НАП – Велико Търново Хрисимира Витанова най-вероятно ще се сдобие с обвинение за хулиганство, след като тази сутрин е потрошила автомобил пред дома си, съобщи Нова тв.

Инцидентът е станал, след като доставчик спрял автомобила си пред гаража на Витанова, за да зарежда близък магазин. Това изнервило директорката, която първо потрошила предното стъкло на колата, а след това започнала да крещи на мъжа.

Потърпевшият е подал жалба, а на място се е намесила полицията. Заради високата длъжност на Витанова материалите са докладвани не само на Районната прокуратура, но и на главния прокурор.

Хрисимира Витанова днес не е била на работа и не е отговаряла на телефонните обаждания. По случая е образувано досъдебно производство.

