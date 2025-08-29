IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
18-годишна и 22-годишен младеж са с опасност за живота след катастрофа на "Тракия"

Пострадали са общо петима души

29.08.2025 | 13:28 ч. Обновена: 29.08.2025 | 16:39 ч. 13
Снимка: Pixabay/NettoFigueiredo

Петима души са ранени при катастрофа, възникнала вчера в района на 118 км на магистрала "Тракия край Пловдив в посока София.

Около 5 ч. постъпил сигнал за удар поради неспазена дистанция между два автомобила с чуждестранна регистрация, съобщават от полицията. По предварителна информация „Фолксваген" с 51-годишен водач застигнал и блъснал отзад БМВ, в което пътували петимата пострадали. В болница с различни травми са настанени 60-годишният шофьор и спътниците му - жена на 45 години, момиче на 12 години, 18-годишна и 22-годишен младеж.

Последните двама са с опасност за живота. Тестовете за употреба на алкохол и наркотици на 51- годишния водач са отрицателни. Няма данни за употреба на алкохол от страна на другия участник, на когото е взета кръвна проба за химически анализ.

Местопроизшествието е запазено, извършен е оглед.

По образуваното досъдебно производство работят служители от сектор „Разследване на престъпления по транспорта".

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

катастрофа АМ Тракия тежко състояние
