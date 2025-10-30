Как Китай подпомага руската армия?

Докато президентът Тръмп се готви да се срещне с китайския президент Си Дзинпин в четвъртък, е полезно да се припомни, че Си продължава да атакува американските интереси по целия свят. Последните доказателства идват от нови доклади за помощта на Китай за военната кампания на Русия срещу Украйна, пише WSJ.

Министърът на външните работи Ван И заяви това лято, че Китай не предоставя смъртоносни оръжия на Москва. Но непублични доклади, подготвени за Държавния департамент на САЩ и европейските правителства, хвърлят съмнение върху отричанията на Пекин, като проследяват паричните пътища и веригата за доставки от китайските производители до руските производители на дронове.

Докладите, които разгледахме, са написани от Центъра за отбранителни реформи, мозъчен тръст, базиран в Киев, чийто екип е работил преди това за украинското разузнаване и Министерството на отбраната. Те се основават на митнически данни, корпоративни записи и непублична военна и разузнавателна информация.

Един кратък поглед върху така наречените FPV дронове, които Русия използва, за да атакува украински войски и цивилни близо до фронтовата линия. Миналата година Русия е внесла над 3,3 милиона мотора от китайската компания Shenzhen Kiosk Electronic Co, която вероятно ги доставя от други китайски производители, се посочва в доклада.

Тези двигатели могат да имат невоенни приложения, като например перални машини, помпи или електрически скутери. Но в доклада се казва, че „крайният получател“ е Rustakt LLC - компания, базирана в Москва, идентифицирана от украинското разузнаване като производител на дронове. През декември 2024 г. Европейският съюз санкционира Rustakt за подкрепата му на руските военни.

Докладът установява, че между юли 2023 г. и февруари 2025 г. „Рустакт“ е внесъл различни китайски продукти на стойност близо 294 милиона долара, включително електродвигатели на стойност над 83 милиона долара. Тази търговия е продължила и след санкциите на ЕС. „Мащабът и структурата на доставките“, които внася, „показват, че „Рустакт“ е не само производител, но и логистичен център“ за други руски производители на дронове, се казва в доклада.

Русия също така увеличава производството на дронове с голям обсег за мащабни атаки срещу украински градове. Китай се е превърнал в „основен външен доставчик“, предоставяйки „критично важни компоненти като двигатели и навигационни системи“ за тези дронове тип „Шахед“, се твърди в доклада.

През февруари 2024 г. САЩ наложиха санкции на няколко организации, които формират мрежата „Алабуга“, произвеждаща дронове с голям обсег в руско съоръжение, построено с иранска помощ. Докладът обаче установява, че между юни и август 2024 г. китайска компания е изнесла над 685 500 части за двигатели на Drake LLC, една от санкционираните от САЩ руски компании.

Украйна също така е идентифицирала руската компания Morgan LLC, която не е под санкции на САЩ, като доставчик на компоненти за дронове с голям обсег за съоръжението в Алабуга. Докладът установява, че от 2024 г. насам Morgan е внесла стоки от Китай на стойност близо 5 милиона долара. Това включва 7800 бройки литиево-полимерни батерии, „посочени в документите като продукти за нуждите на „специална военна операция“ (както Руската федерация нарича войната, разгърната в Украйна)“, отбелязва докладът.

В тези доклади има десетки подобни примери. Те допълват аргументите за налагане на вторични санкции срещу китайски бизнес, който подпомага руския империализъм.