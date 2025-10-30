Сложната политика на разширяване на Унгария: "Не" за Украйна, "да" за Западните Балкани

Унгария се противопоставя на присъединяването на Украйна към ЕС, заплашвайки с вето, но Будапеща не е изцяло против разширяването на ЕС: премиерът Орбан подкрепя Западните Балкани и Молдова и Грузия в сложен балансиращ акт, пише Euronews.

Унгария е известна в Европейския съюз с противопоставянето си на кандидатурата на Украйна за членство в ЕС, като обещанието ѝ за вето заплашва отварянето на преговорни глави за Киев.

И все пак унгарската позиция по отношение на разширяването представлява нюансиран балансиращ акт, тъй като премиерът Виктор Орбан силно подкрепя усилията на страните от Западните Балкани да се присъединят към ЕС, както и тези на Молдова и Грузия.

Унгарското правителство ясно заяви, че Русия е отговорна за пълномащабното нахлуване в Украйна и призова за незабавно прекратяване на огъня и мирни преговори.

Унгария предоставя хуманитарна помощ и електроенергия на Украйна, но се противопоставя на всякаква финансова или военна подкрепа за Киев. Аргументът на Будапеща е, че по-нататъшната европейска подкрепа само ще удължи войната и ще доведе до военна ескалация, застрашавайки мира в Европа. Унгария е подложена на критики от някои от европейските си партньори заради поддържането на политически и търговски връзки с Русия чрез покупки на енергия.

Защо Унгария е толкова настроена срещу присъединяването на Украйна към ЕС?

Унгария е най-шумният противник на кандидатурата на Украйна за ЕС в рамките на блока, твърдейки, че присъединяването на Украйна към ЕС би било негативно за Европа и по-специално за Унгария.

По този въпрос Будапеща е в малцинство сред европейските лидери, които започнаха преговори с Украйна през 2023 г., при гласуване, на което Орбан забележително отсъстваше.

Унгарското правителство инициира така наречената национална консултация тази година, необвързващо вътрешно проучване на кандидатурата на Украйна за присъединяване към ЕС, в което 95% от анкетираните се противопоставиха на членството на Украйна, според Будапеща.

„Не бих искал Унгария да бъде член на съюз, където новоприет член е постоянно в опасност от война и може да ни въвлече в нея. Ако украинците станат членове на съюза, тази война ще стане и наша война. А ние не искаме това“, каза Орбан пред журналисти на заседанието на Европейския съвет миналата седмица в Брюксел.

Унгария също така твърди, че източните граници на Украйна не са окончателно определени и не е против евентуални отстъпки, въпреки че президентът Володимир Зеленски многократно е заявявал, че няма да отстъпи територия на Русия за прекратяване на огъня, тъй като това би противоречило на конституцията на страната.

Будапеща също така твърди, че членството на Украйна в ЕС ще бъде скъпо за Европа, тъй като голяма част от общия европейски бюджет може да бъде пренасочена към нейното възстановяване.

Украйна би могла да се възползва и от кохезионните и селскостопанските фондове на блока. Будапеща е нетен получател и на двете. Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен заяви, че разширяването неизбежно ще доведе до преразглеждане на общия бюджет.

Като алтернатива Орбан предложи стратегическо партньорство с Украйна, статус, който Киев вече има от 2017 г., когато подписа Споразумението за асоцииране между ЕС и Украйна.

А разширяването на Западните Балкани?

Междувременно Унгария подкрепя разширяването на ЕС към Западните Балкани, включително Сърбия, Северна Македония, Черна гора, Албания и Босна и Херцеговина.

Унгарският министър по европейските въпроси Янош Бока заяви през октомври, че тяхното място е очевидно в Европейския съюз.

„Страните от Западните Балкани изпълняват по-голямата част от условията за членство от години, но не напредват с темпото, което заслужават“, каза Бока.

Будапеща твърди, че разширяването би засилило регионалната стабилност.

„Ясно е, че ако няма стабилност в Западните Балкани, ако има вълнения и ако конфликтите определят ежедневието, тогава ще има постоянна несигурност, излъчваща се от региона“, заяви унгарският външен министър Петер Сиярто миналия юли.

Унгария има силни бизнес интереси в регионите, особено в енергетиката и банковото дело. Будапеща поддържа и връзки със съседна Сърбия. Двете страни си сътрудничат тясно в търговията, миграцията, енергетиката и отбраната.

Унгария подкрепя присъединяването на Молдова към ЕС без никакви предварителни условия.

„Унгария досега е подкрепяла членството на Молдова в ЕС и ще продължим да го правим; няма компромис или дебат по този въпрос“, каза Виктор Орбан по-рано тази година, добавяйки, че Молдова предоставя така необходимата работна сила на ЕС.

Европейският парламент също така издаде резолюция, в която изразява загриженост относно резултата от парламентарните избори в Грузия и призовава за повторно гласуване. След изборите Орбан пътува до Тбилиси, изразявайки подкрепата си за грузинското правителство.

Ще бъде ли необходимо единодушие за финализиране на процеса?

Докато унгарското правителство отхвърля идеята за промяна на правилата за единодушие, за да се улесни процесът за Украйна, и иска да запази правото си на вето, Орбан е показвал в миналото, че е готов да го направи, когато има икономически стимули.

На критична среща на върха на ЕС през декември 2023 г. Орбан напусна залата, където европейските лидери провеждаха своите частни дискусии, което им позволи да прокарат започването на преговори с Украйна на 26-те места без вето на Унгария.

По-рано същата седмица Европейската комисия отпусна 10,2 милиарда евро замразени средства от ЕС за Унгария, позовавайки се на „известен напредък“ по съдебните реформи.

По това време ЕС отрече твърденията, че двете решения са свързани.

Два месеца по-късно, на среща на върха през февруари 2024 г., Орбан оттегли ветото си върху Финансовия инструмент за Украйна, позволявайки на ЕС да одобри пакет от 50 милиарда евро за подкрепа на Киев.

Ако Орбан загуби властта догодина, когато страната трябва да проведе парламентарни избори през април, политиката на страната към присъединяването на Украйна може да се промени драстично под ръководството на правителство, ръководено от опозицията.