Британска система за противовъздушна отбрана, наречена „Raven” (която е разположена в Украйна), е пресекла три руски ракети Kh-59 и една Kh-101, както и много дронове. Системата Raven е адаптирана от AIM-132 ASRAAM и е монтирана на шаси на превозно средство за изстрелване от земята. Оръжието е въведено в експлоатация в Украйна през пролетта на 2023 г. Оттогава насам то е поразило над 400 въздушни цели с успеваемост от около 70%, пише за TNI старши редакторът Брандън Уейхарт.

Първоначално проектирана само за противодействие на дронове, украинците бързо адаптираха системата за противовъздушна отбрана Raven, за да се защитят както от дронове, така и от ракети.

Значението на системата за противовъздушна отбрана Raven

Поради успеха на системата за противовъздушна отбрана Raven, Лондон разрешава допълнителна доставка на 350 ракети ASRAAM за Украйна. За да влоши още повече нещата, тези оръжия се финансират от лихвите върху конфискуваните руски активи в Европа. Без съмнение, този факт е достатъчен, за да ескалира напрежението между Лондон и Москва, тъй като руснаците няма да приемат добре оръжията, които унищожават техните платформи и заплашват войските им в Украйна, да бъдат финансирани от собствените им активи в Англия.

Все пак системата Raven показва и как поддръжниците на Украйна (предимно Великобритания) са се отклонили от чисто конвенционалните, скъпи и високотехнологични системи към по-адаптивни и гъвкави импровизационни системи, за да отговорят на отчайващите нужди на бойното поле. Преобразуването на ракети „въздух-въздух“ за изстрелване от земята за няколко месеца отразява това. Тази нова система също подчертава как войната в Украйна тласка НАТО и нейните партньори към режим на „учене чрез практика“ за противовъздушна и противоракетна отбрана.

Досега основен елемент от военната стратегия на Русия в Украйна беше използването на големи количества крилати ракети за удари на дълги разстояния, заедно с дронове, в опит да се изтощи отбраната на Украйна. Системата Raven атакува тази основна предпоставка на руската офанзивна стратегия. Тя не е непременно заместител на тежки системи като Patriot, но е проектирана да допълва тези системи, като запълва пропуските в отбраната на последната миля.

Следователно тази система може да бъде полезна, тъй като по-конвенционалните системи, като ракетната батарея Patriot, се борят с бързо намаляващите успешни проценти при свалянето на руски ракетни рояци.

Мобилността на системата Raven (монтирана на камион), инфрачервеният й търсач (пасивен), малкият й отпечатък – всички тези характеристики правят системата Raven полезна за обсадените защитници на Украйна. Големият въпрос, който възниква, като се погледне само процентът на загуби на храбрите украински сили, е колко още може да издържи Украйна – дори с иновативни системи като Raven?

Тук нещата стават сложни и неприятни за Украйна и нейните поддръжници от НАТО.

Неотдавнашна статия в Defence Blog, специализирано издание, посочва, че Raven все по-често се използва не само за защита срещу приближаващи се дронове и крилати ракети. Според публикацията в Defence Blog украинците се опитват да изстрелват системата Raven срещу руски военни самолети като Su-34. По този начин украинците се опитват отчаяно да адаптират по-нови системи, за да се справят по-добре с руската атака.

Украинският вариант на ASRAAM, използван в наземна форма, се използва по нов начин; дългосрочната надеждност, логистиката, уязвимостта (към противобатериен огън, заглушаване и т.н.) остават под въпрос. Фокусът продължава да бъде върху заплахите с къс обсег, включително тежки балистични ракети, големи рояци дронове или атаките с насищане, които все още могат да преодолеят (и всъщност преодоляват украинската отбрана).

Русия ще адаптира тактиката си, както доказаха предишните итерации на тази брутална война. Вероятно ще използват по-незабележими оръжия и платформи срещу украинската противовъздушна отбрана с по-ниски емисии, ще изстрелват по-евтини ракети и ще използват алтернативни оси на атака.

Във войната в Украйна нещата не са толкова изпипани. Съвременната война е по-скоро като „Mad Max“, отколкото като „Star Wars“. Системата Raven е още един пример за това как импровизираната отбрана доминира и от двете страни в конфликта.

Въпросът остава: коя страна ще надделее с импровизираните си оръжия? В момента, въпреки че системата „Raven“ се е доказала като жизненоважна в този решаващ момент от войната в Украйна, руснаците продължават да изпреварват украинските си врагове.