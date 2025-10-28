Колко опасна е руската ракета "Буревестник", новото "чудно" ядрено оръжие на Путин?

В интервю за германския вестник Tagesspiegel, Андреас Умланд отговори на въпроси относно последното съобщение на Кремъл за чудодейно оръжие, способно да носи ядрено оръжие. Руският лидер Владимир Путин обяви, че Русия е успешно изпитала нова крилата ракета, способна да носи ядрено оръжие. Какво е известно за „Буревестник“ и потенциалните му приложения?

„Буревестник“ – е по-стар руски проект за крилата ракета с ядрено задвижване и особено голям обсег, който Путин вече беше обявил през 2018 г. и който преди това беше известен с неуспешните си изпитания.

Първоначално проектът е имал по-малко общо с руско-украинската война, отколкото с прекратяването от Вашингтон през 2002 г. на договора между САЩ и Съветския съюз от 1972 г. за ограничаване на системите за противоракетна отбрана.

Въпреки че ядреното задвижване на тази крилата ракета е нещо ново, оръжието не променя много настоящия баланс на силите между САЩ и Русия, който се определя от междуконтинентални ракети с множество бойни глави.

След руско-украинската война, различни системи за противовъздушна отбрана се развиват бързо по целия свят. Следователно не е ясно дали тази крилата ракета с голям обсег все още има значението, което изглеждаше, когато беше обявена за първи път през 2018 г.

Как би могъл „Буревестник“ да промени военните действия на Русия?

„Буревестник“ вероятно няма да има голямо значение за военните действия на Русия в Украйна, отчасти защото времето за полет на крилатите ракети между страните е кратко и следователно решаващото предимство на „Буревестник“ би било от малка полза.

Би възникнал и въпросът до каква степен използването на „Буревестник“ – дори с конвенционална и неядрена бойна глава – би било по-нататъшно нарушение на Будапещенския меморандум. Предполага се, че ударът на ракета с ядрен двигател би могъл да доведе до радиоактивно замърсяване на зоната на удара. Това би направило „Буревестник“ не само потенциално ядрено оръжие, но и, с неядрена бойна глава, радиологично оръжие или така наречената „мръсна бомба“.

Вероятният ефект от разполагането на „Буревестник“ в Украйна биха били опитите на Украйна да зареди съществуващите крилати ракети на Украйна – като „Нептун“ или „Фламинго“ – с радиоактивен материал и да ги изстреля срещу Русия. Това би било огромна ескалация на войната, предизвикваща глобални реакции. Следователно е малко вероятно това оръжие да бъде използвано в Украйна.

Неотдавнашното обявяване на Путин за крилата ракета „Буревестник“ е свързано с руско-украинската война и има за цел да изплаши западните партньори на Украйна. Според Москва, „Буревестник“ е чудодейно оръжие, срещу което няма лек.

Възниква обаче въпросът до каква степен крилатата ракета е действително готова за употреба. Освен това не е ясно дали тази нова система за доставка, ако наистина е функционална, може съществено да промени настоящия баланс на силите. Русия вече разполага с различни системи за доставка на ядрени бойни глави и сега въвежда още една.

Огромният обхват и дългата продължителност на полета на „Буревестник“ несъмнено са предимство. Спорно е обаче дали този капацитет действително прави ракетата неприхващаема и представлява значително оперативно предимство. Следователно, неотдавнашното публично обявяване на Путин за това предполагаемо супероръжие изглежда е по-скоро част от психологическата война на Русия срещу Запада, отколкото предвестник на реална промяна в баланса на силите.

Целта е да се сплашат избирателите и политиците в Европа и Северна Америка и да се възпрат от предоставянето на по-нататъшна помощ на Украйна. Можем само да се надяваме, че западните столици ще признаят тази функция на проекта „Буревестник“.