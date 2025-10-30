Хроничното увеличаване на МРЗ, осигуровки и прагове е проблем

На порции властта съобщава параметрите на Бюджет 2026. Той трябва да бъде внесен в петък, 31 октомври, в Народното събрание.

"Имаме някаква яснота относно малките бюджети на НОИ и НЗОК. Снощи излезе новината за заделени около 260 млн. евро в сферата на заплатите в здравеопазването. Това е хвърляне на пари в пожар, който вероятно ще избухне, ако не година по-късно, то 2 или 3 години по-късно", коментира икономистът Даниел Василев пред Bulgaria ON AIR.

Трябва пенсионна реформа

Според него трябва дългосрочен план за пенсионна реформа, която никой не иска да направи. По думите му по-високата вноска за фонд "Пенсии" с два процентни пункта реално е увеличение с 10%.

"Тази реформа е много тежка, има много висока политическа цена, няма да дойде лесно. Цялата система трябва да се преформатира. Като демография и математика няма шанс 2055 година да поддържаме тази система", прогнозира икономистът.

Според Василев увеличаването на вноски и данъци рефлектира върху чуждестранните инвестиции в България.

"Хроничното увеличаване на минималната работна заплата, осигуровки и прагове са проблеми за България. В идеалния вариант няма причина да имаме минимална работна заплата. Вероятно ще има още протести за увеличение на заплатите. Бизнесът ще плати цената", каза още Даниел Василев.

