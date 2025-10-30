Путин разреши коридор за журналисти на фронта

Руският президент Владимир Путин нареди безпрепятствено преминаване на чуждестранни журналисти до районите, блокирани от украинските въоръжени сили в Красноармейск, Димитров и Купянск. Руските въоръжени сили са готови да прекратят военните действия за пет до шест часа и да осигурят коридори за медиите, съобщи руското Министерство на отбраната, предава ТАСС.

„Министерството на отбраната на Русия получи заповед от Върховния главнокомандващ на Руската федерация да осигури безпрепятствено преминаване на чуждестранни журналисти, включително украински, които поискат достъп до Командването на въоръжените сили на Украйна за посещение на районите, където са обкръжени украинските войски в Красноармейск, Димитров и Купянск. Руското командване е готово, ако е необходимо, да прекрати военните действия за 5-6 часа в тези райони и да осигури безпрепятствени коридори за влизане и излизане на групи представители на чуждестранни медии, включително украински, при спазване на гаранции за сигурност както на журналистите, така и на руските военнослужещи“, съобщиха от Министерството на отбраната.