IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 88

Путин разреши коридор за журналисти на фронта

Руското командване е готово, ако е необходимо, да прекрати военните действия за 5-6 часа

30.10.2025 | 16:37 ч. 14
Снимка: БГНЕС/ EPA

Снимка: БГНЕС/ EPA

Руският президент Владимир Путин нареди безпрепятствено преминаване на чуждестранни журналисти до районите, блокирани от украинските въоръжени сили в Красноармейск, Димитров и Купянск. Руските въоръжени сили са готови да прекратят военните действия за пет до шест часа и да осигурят коридори за медиите, съобщи руското Министерство на отбраната, предава ТАСС.

Свързани статии

„Министерството на отбраната на Русия получи заповед от Върховния главнокомандващ на Руската федерация да осигури безпрепятствено преминаване на чуждестранни журналисти, включително украински, които поискат достъп до Командването на въоръжените сили на Украйна за посещение на районите, където са обкръжени украинските войски в Красноармейск, Димитров и Купянск. Руското командване е готово, ако е необходимо, да прекрати военните действия за 5-6 часа в тези райони и да осигури безпрепятствени коридори за влизане и излизане на групи представители на чуждестранни медии, включително украински, при спазване на гаранции за сигурност както на журналистите, така и на руските военнослужещи“, съобщиха от Министерството на отбраната.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Путин Русия Украйна война журналисти Купянск
Новини
Виж всички новини
Свят
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem