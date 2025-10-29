5 храни, които да избягвате при раздразнен стомах

За да подобрите състоянието на стомаха си, избирайте прости, лесносмилаеми храни, които могат да ви помогнат да се възстановите по-бързо. Стремете се да си почивате достатъчно и да се хидратирате, като пиете много течности.

Кои са храните, които задължително да избягвате?

Млечни продукти

Избягвайте мляко и млечни продукти за няколко дни или изберете мляко без лактоза. Поради високото си съдържание на лактоза, храни като мляко и сирене могат да бъдат трудни за смилане.

Смята се, че 70% от хората по света имат дефицит на лактаза, ензимът, необходим за смилането на лактозата. Стомашното неразположение може да причини временен дефицит на лактаза, дори ако обикновено нямате затруднения със смилането на лактозата. Ако наскоро сте прекарали вирус, свързан с разстроен стомах, имайте предвид, че може да имате проблеми до месец след възстановяването.

Газирани напитки

Избирайте вода или спортни напитки с ниско съдържание на захар вместо безалкохолни газирани напитки. Те могат да създадат излишен въздух в стомаха, което може да доведе до оригване, газове или подуване на корема, което влошава раздразнения стомах. Много газирани напитки също са киселинни. Те могат да променят киселинността на храносмилателния тракт и да доведат до лошо храносмилане, киселини и рефлукс.

