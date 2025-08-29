Проф. Овчаров: Перперикон е сред приоритетните обекти, които се финансират

Археолозите от екипа на проф. Николай Овчаров се натъкнаха при разкопките в Перперикон на десетки гробници с форма на каменни саркофази от V-VI век.

"Вече сме в третия месец на разкопките, започват да се очертават най-интересните находки. Попаднахме на голям некролоп от V-VI век, който се развива край голямата базилика на южния квартал. Утре предстои отварянето на първата от десетте гробници, които вероятно ще окажат повече”, каза в предаването “България сутрин” проф. Николай Овчаров. Археологът обясни, че това е сложен процес, а раннохристиянските гробници не са много богати като езическите, но ще ни покаже много за историята на Перперикон.

Проф. Овчаров припомни, че в района на Перперикон са се водили много битки, заради което са изградени крепостни стени, зад които са се развивали всички дейности, включително и погребения, особено на по-заможното население.

"Поредният щрих от историята на Перперикон е монета, която е от времето на император Василий Втори Българоубиец, от началото на XI век, времето на големите борби между България и Византия", даде пример археологът и добави, че находките на екипите, които работят на терен са стоици. Голям помощник за археолозите са металотърсачи и дронове.

"Дроновете се използват не само за война, имат добро приложение в археологията. Снимки отгоре добре показват очертанията на сградите, дроновите снимки ни помагат да уточним техните планове", каза проф. Овчаров пред Bulgaria ON AIR.

Археологическият сезон е до октомври месец. Туристите стават все повече с всеки сезон. "Перперикон е сред приоритетните обекти, които се финансират. На Перперикон е като на бул. "Витоша" в София”, не скри задоволството си проф. Овчаров.

Гледайте целия разговор във видеото.