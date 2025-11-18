Хаджидимитров: Дизелът може да поскъпне с още 5-6 стотинки

12 стотинки за литър дизел, 5 стотинки за бензин и 2 стотинки за газ - с толкова са се повишили цените на горивата у нас само за месец. Пред bTV Димитър Хаджидимитров, председател на Асоциацията на българските търговци, производители и вносители на горива, заяви, че цените на барела са се върнали надолу и нещата са се успокоили.

“Потреблението е по-високо и няма достатъчно производствени мощности - затова и увеличението на цената при дизела е най-високо“, обясни Хаджидимитров.

Експертът направи прогноза, че цените ще вървят нагоре и даде пример с Турция, където бензинът е скочил с 5 стотинки, а дизелът – с 16. “Горе-долу същото трябва да се случи и на нашия пазар, защото работим на международни цени, които са в региона“, посочи Хаджидимитров.

Той прогнозира, че до две седмици дизеловото гориво ще поскъпне с около 5-6 стотинки, стига ситуацията да се задържи такава и няма промяна в трендът.

“През последните две-три седмици хората зареждаха предпразнично. Хората се влияят от всякакви негативни новини и се презапасиха“, коментира Хаджидимитров.

По думите му сега вече потреблението е по-спокойно и хората зареждат в рамките на нормалното.

Хаджидимитров е на мнение, че решението за особен управител на „Лукойл“ е много добро за страната и за всички потребители.

“Първото нещо, което трябва да направи, е да започне да контролира търговете за доставка на суров нефт. Това е най-важното, за да сме сигурни, че нефтът, който пристига, наистина не е руски, а от проверен доставчик“, смята Хаджидимитров.

От асоциацията не са притеснени, че няма да има горива и доставки. По думите му износът трябва да се разреши.