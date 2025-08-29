IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 71

Медицински хеликоптер транспортира пострадал в катастрофа от Гоце Делчев

Той е настанен за лечение в болница "Света Анна" в София

29.08.2025 | 15:52 ч. Обновена: 29.08.2025 | 16:38 ч. 0
БГНЕС

БГНЕС

Медицински хеликоптер транспортира 21-годишен мъж от Гоце Делчев до Окръжна болница „Света Анна“ в София, съобщиха от Многопрофилна болница за активно лечение (МБАЛ) „Иван Скендеров“ в Гоце Делчев. 

Пациентът е пострадал с политравма, след като е самокатастрофирал на територията на община Сатовча.

Мъжът е бил докаран първоначално с екип на Спешна помощ – Сатовча в МБАЛ „Иван Скендеров“. След прием в Отделението по анестезиология и интензивно лечение е извършена първична обработка и стабилизиране на състоянието му, добавиха от лечебното заведение. 

Лекарите са организирали своевременно въздушен транспорт, с който пациентът е транспортиран за продължаване на лечението в специализираната столична болница.

 

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Гоце Делчев пострадал в катастрофа въздушна линейка
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem