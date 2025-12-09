Гюнер Тахир: Борисов, колкото и да е опитен, някъде е изпуснал юздите

В 24 града в цялата страна имаше организирани прояви, организирани от ДПС-НН, в подкрепа на правителството. Контрапротестите са под наслов “Не на омразата”.

В предаването "Денят ON AIR" председателят на Националното движение за права и свободи Гюнер Тахир заяви, че България е страната на абсурдите, защото “е интересно, че след като партията, която тази вечер организира контрапротестите, не участва в управляващата коалиция, но явно силно я подкрепя, защото трите партии в коалицията - ГЕРБ, БСП и ИТН нямат думата”.

По думите му някои известни фигури са повече артисти, отколкото политици.

"ГЕРБ се усетиха, че областният управител на Разград Владимир Димитров е минал към "Ново начало" след 7-8 месеца. Бойко Борисов, колкото и да е опитен, някъде е изпуснал юздите. По-добре да подадат оставка навреме и да не продължават дълго тези протести, да се отиде предсрочно на избори. Така Борисов може да спаси избирателите си", допълни Тахир за Bulgaria ON AIR.

БСП - олицетворение на обезличена партия

"БСП в такова насипно състояние не съм виждал никога. Неслучайно ги наричат "БСП-Ново начало". От началото на 90-те години в България се върти мантра за така наречения "български етнически модел". Уморих се да обяснявам, че няма такъв модел", коментира Тахир.

"Не можеш да оправдаваш действията на своите депутати като Байрам Байрам и Хамид Хамид, на които им липсват първите 7 години и да ги прехвърляш върху целия етнос. Такива хора са петно за нас - за турците и малцинствата", категоричен е Тахир.

Гледайте видеото с целия разговор.