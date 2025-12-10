Проверяват неправомерно поставена станция на мобилен оператор на пл. "Независимост"

Във връзка с постъпил сигнал в Столичната Регионална здравна инспекция (СРЗИ) за поставена неправомерно станция на мобилен оператор, инспекторите на инспекцията направиха проверка на пл. "Независимост", съобщиха от инспекцията.

Инспекторите съставиха констативен протокол и в момента данните се обработват, посочват още от СРЗИ.

Множество граждани изпълниха "Триъгълника на властта" за протест под наслов "Оставка! Вън Пеевски и Борисов от властта!". Организатори са "Продължаваме промяната - Демократична България". На протеста от ПП-ДБ събират и подписи за петиция за оставката на правителството. Събралите се на площада получават стикери с QR кодове с повече информация за петицията.

Върху сградата на парламента с лазер се изписват надписи: "Оставка", "Мафията вън", "Кой разпореди това безобразие?" и "За честни избори".