Ги Пармлен бе избран за втори път за президент на Швейцария

Швейцарският министър на икономиката Ги Пармлен, член на най-голямата партия в страната, дeснорадикалната Швейцарска народна партия (ШНП), бе избран днес за президент на Швейцарската конфедерация за срок от една година – пост, натоварен с предимно церемониални функции. Той ще встъпи в длъжност през януари, предаде Франс прес.

Федералното събрание, което обединява двете парламентарни камари, го избра с 203 гласа от 210 валидни бюлетини.

Това е вторият път, когато 66-годишният Пармлен е избран за швейцарски президент, длъжност, която се заема ежегодно на ротационен принцип от един от седемте членове на Федералния съвет (правителството) според предварително установена последователност.

Както всички швейцарски президенти, Пармлен, който има образование в областта на лозарството, запазва министерския си портфейл.

След три посещения във Вашингтон през последните няколко месеца, на 14 ноември той се завърна в Берн с проект за споразумение, целящо да намали от 39 на 15% американските мита, въведени през август срещу Швейцария.

"Времената са трудни. Поемам функциите си в неспокойна и несигурна обстановка, на един застрашен и уязвим континент“, заяви той днес пред Федералното събрание, цитиран от БТА.