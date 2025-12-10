IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Площадите в цялата страна се изпълниха с протестиращи

В цяла България се крещи "Оставка!"

10.12.2025 | 18:52 ч. Обновена: 10.12.2025 | 19:03 ч. 55
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

В момента в редица български градове се провеждат масови протести с искане за оставка на правителството. Демонстрации текат в Смолян, Търговище, Петрич, Монтана, Габрово, Видин, Силистра, Пловдив, Кюстендил, Кърджали, Русе, Плевен, Бургас, Казанлък, Троян, Сливен, Хасково, Ловеч, Благоевград, Пазарджик, Враца, Варна, Стара Загора, Ямбол, Велико Търново, Шумен, Разград и много други населени места.

Протестите се провеждат под надслов „Оставка! Вън Пеевски и Борисов от властта“. На площадите присъстващите носят плакати с послания като „Спрете да крадете парите ни“, „Не храни прасето с твоите пари“, „Стига сте наказвали работещите хора“ и „Нямало пари, а чекмеджетата им пълни“.

В момента в много от градовете се чуват скандирания „Оставка“ и „Мафията вън“, като основните искания са за промяна в управлението и прекратяване на задкулисните политически практики, пише БТА.

Най-големият протест е в столицата, като с всяка минута негодуващите се увеличават.

Тагове:

протест българия плевен бургас варна пловдив
