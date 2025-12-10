Русия планира наводнение с дронове, за да засегне Украйна тази зима

Русия продължава да изстрелва хиляди дронове срещу Украйна като част от кампанията си за дълбоки удари, целяща да доведе страната до масата за преговори при условията на Москва.

„Русия продължава съгласуваната си кампания за дълбоки удари срещу украинската енергийна критична национална инфраструктура (КНИ), почти сигурно се стреми да предизвика хуманитарна криза сред цивилното население на Украйна през зимата“, оцени британското Министерство на отбраната в последната си разузнавателна оценка за войната в Украйна.

Това не е нова игра на руските военни. Всъщност всяка зима от 2022 г. насам руските въоръжени сили полагат специфични усилия да атакуват и унищожават енергийната мрежа и критичната инфраструктура на Украйна като начин да окажат допълнителен натиск върху украинското правителство да капитулира. Досега кампанията за дълбоки удари на Москва се провали. Въпреки че много украинци са били принудени да се откажат от основни стоки, включително отопление, вода и интернет през студените месеци на украинската зима, страната е успяла да се обедини и да преодолее целенасочените атаки на Русия, пише за TNI журналистът Ставрос Атламазоглу.

Миналият месец руските военни изстреляха приблизително 5400 самоубийствени дрона срещу енергийната мрежа и критичната национална инфраструктура на Украйна. Но Москва съчетава своите еднопосочни атакуващи безпилотни летателни системи с балистични и крилати ракети, за да насити украинската противовъздушна отбрана и да позволи на колкото се може повече боеприпаси да преминат. За да подпомогне тази стратегия, руските военни изстреляха 90 балистични и крилати ракети от флота си от бомбардировачи с голям обсег. Ноември не беше изключение по отношение на количеството боеприпаси, изстреляни срещу Украйна. Всъщност, всеки месец от септември насам руските сили са изстрелвали средно над 5000 самоубийствени дрона на 30 дни. Това се равнява на над 15 000 еднопосочни безпилотни летателни системи, изстреляни срещу Украйна само за три месеца. И ако Русия поддържа това темпо през следващата година, тя ще бъде на път да изстреля 60 000 самоубийствени дрона.

Приливите и отливите на руската стратегия за самоубийствени дронове

Кампанията за дълбоки удари на Русия е мащабна, но и евтина. Руската армия използва сравнително евтини самоубийствени дронове, за да поразява целите си в Украйна. Например, дрон тип „Шахед“ струва около 35 000 долара и е много по-евтин от боеприпасите за противовъздушна отбрана, използвани за свалянето му.

Освен това, ракетната и дронова кампания на Русия срещу Украйна се колебае в зависимост от текущата геополитическа ситуация. Например, в периоди, когато Москва се стреми да спечели известна дипломатическа благосклонност, изстрелванията на самоубийствени дронове намаляват. А когато Кремъл се стреми да увеличи максимално натиска върху Украйна, Съединените щати или НАТО, изстрелванията на дронове и ракети се увеличават.

„Темповете на изстрелване редовно са ограничени от неблагоприятни метеорологични условия и геополитически съображения; затишията обаче често са последвани от пикове, когато възприеманите условия се подобряват“, заключи британското Министерство на отбраната в своя разузнавателен анализ.

Войната в Украйна превърна самоубийствения дрон в основно оръжие за всяка армия. А руската армия показва неговия разрушителен потенциал.