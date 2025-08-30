IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 20

Днес празнуваме Александровден

Да почерпят Александър, Александра, Алекси...

30.08.2025 | 07:39 ч. Обновена: 30.08.2025 | 09:02 ч. 3
Днес празнуваме Александровден

На 30 август Православната църква чества деня на Цариградския патриарх Св. Александър, а Българската православна църква - пренасяне на мощите на Св. Александър Невски. 

Св. Александър Константинополски е живял по време на царуването на Константин Велики. Свети Александър бил цариградски патриарх от 325 г. до 340 г. Той отстоявал чистотата на вярата, разказва преданието. 

Веднъж няколко езически философи решили да се подиграят с него, като го поставят в неудобно положение. Те отишли при него и поискали да поспорят за вярата. Свети Александър, след като ги изслушал, съвсем спокойно се обърнал към този, който бил най-напорист в нападките си и съвсем спокойно му казал: "В името на Господа Иисуса Христа, заповядвам ти да мълчиш!".

Усмихвайки се подигравателно, философът отворил уста да му отговори, но... въпреки усилията си не могъл да отрони и дума. Онемял, а той и останалите присъстващи, убедени в силата Божия, се отрекли от езичеството, обърнали се към християнската вяра и от довчерашни нейни врагове, станали нейни най-ревностни защитници. 

Имен ден празнуват всички, които носят името Александър (означава - мъжествен, защитник на мъжете), Александра, Александрина, Александрия, Алекси, Алеко, Сашо, Сашка.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

александровден
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem