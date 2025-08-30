IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Мощна буря премина през Кюстендил

Подадени над 20 сигнала за поражения

30.08.2025 | 21:16 ч. Обновена: 30.08.2025 | 23:41 ч. 2
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Мощна буря премина през Кюстендил. Само до 20:00 ч. са подадени над 20 сигнала за поражения, предаде кореспондентът на БТА в града Ярослав Ставрев.

Кметът Огнян Атанасов призова чрез Фейсбук жителите на общината да не излизат по време на бурята. Той апелира тези, които имат моторни резачки и техника, да помогнат като доброволци. Сборният пункт е на паркинга при сградата на Общината.

По думите му има паднали дървета на бул. "Раковски", при Стадион "Осогово", при сградата на Областна администрация, както и върху къща на ул. "Демокрация". В призива си към гражданите кметът посочва, че е повикано доброволното формирование към Общината./ БТА

